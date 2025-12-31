Мареска не явился на пресс-конференцию после матча с "Борнмутом"

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска не явился на пресс-конференцию после матча Премьер-Лиги против "Борнмута", сославшись на плохое самочувствие.

Во вторник вечером "Челси" сыграл дома с "Борнмутом" вничью 2:2. Таким образом, "синие" могут похвастать лишь одной победой в семи последних матчах Премьер-Лиги.



Отвечать на вопросы прессы после очередной потери очков пришлось Вилли Кабальеро, ассистенту Марески, однако недомогание Энцо не было внезапным.



"Да, он чувствовал себя неважно последние два дня. Два дня назад у него была слегка повышенная температура".



"Он провел два последние тренировки, потому что хотел хорошо подготовить команду к этому матчу, но после матча он пришел в раздевалку и попросил меня, чтобы я заменил его, потому что он чувствует себя неважно".



"Это единственное, что я могу сказать вам парни".



"Будет ли Мареска готов к матчу с "Манчестер Сити" в воскресенье? Я не знаю. Я просто хочу пожелать, чтобы Энцо поправился. Убежден, через день-другой он будет в порядке", — цитирует Кабальеро Evening Standard.