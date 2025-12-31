"Арсенал" разгромил "Виллу" и Новый год встретит лидером Премьер-Лиги
"Арсенал" разгромил "Астон Виллу" со счетом 4:1, благодаря чему гарантированно встретит Новый год на первом месте в Премьер-Лиге.
Пропустивший победу над "Брайтоном" Юрриен Тимбер вернулся в стартовый состав "канониров". Также с первых минут вышел Габриэль Магальяэс, а Кай Хаверц был включен в число запасных.
Наставник "вилланов" Унаи Эмери поменял половину полевых игроков относительно победы 1:2 над "Челси". Мэтти Кэша и Бубакара Камара не оказалось в заявке из-за дисквалификаций.
Первый реальный момент в матче создали гости, проведя контратаку, в завершении которой на удар был выведен Уоткинс, но Олли из пределов штрафной пробил мимо.
"Вилла" не отсиживалась в обороне и по игре выглядела ничуть не хуже соперника. Постепенно "Арсенал" все же стал добавлять и на 36-й минуте создал реальный момент. Это Виктор Дьекереш головой в падении замыкал подачу Леандро Троссарда, но мяч пролетел рядом с крестовиной.
Первый тайм был увенчан моментом гостей. Джейдон Санчо уже выводил Уоткинса на пустые ворота, но Вильям Салиба в роскошном подкате прервал эту передачу.
Второй тайм начался с того, что Габриэль Магальэяс не позволил Эмилиано Мартинесу добраться до мяча при подаче углового, переправив снаряд в ворота — 1:0.
Не успев опомниться, "Вилла" пропустили еще раз. Великолепной разрезающей передачей по центру Эдегор вывел на удар Мартина Субименди — 2:0.
На 69-й минуте "Арсенал" сделал разницу в счете крупной. Тимбер подхватил мяч на подступах к штрафной и позволил Троссарду пробить в касание — 3:0.
На 78-й минуте счет стал просто неприличным. Троссард своей передачей нашел на подступах к штрафной вышедшего на замену Габриэля Жезуса, а тот подработал мяч и нанес обводящий удар в притирку со штангой — 4:0.
В самой концовке "канониры" несколько расслабились, и если Джон Макгинн не смог пробить Давида Райю, то Уоткинсу удалось отправить мяч в пустые ворота после попадания Дониэлла Малена в штангу — 4:1.
Как и против "Челси", "Вилла" была в отключке один тайм. Там — первый, здесь второй. Там команда Унаи Эмери пропустила только один гол за эти неудачные 45 минут, но "Арсенал" оказался безжалостнее.
"Арсенал" — "Астон Вилла". Отчет о матче
31.12.2025 01:15
Просмотров: 373
Последние комментарии:
Ай да Эдегор, ай да молодчина. Вернулся в прежние кондиции. Матч просто кайф, жаль только не сухарь. Ну и надеюсь к борнмуту не будет новых потерь с травмами.
(ответить)
Туя, к ноге шестёрка. Будешь радовать меня своим ротиком, в честь победы великого Арсенала.
(ответить)
3.17 - 2.66 по хГ
если верить комментам на фапле, 2 первых гола арса с нарушением правил.
по итогу получаетя убирая хГ етих двух голов плюс минус равный матч.
то чувство когда вилле в обратку их оверперформ прилетел.
(ответить)
16.12.2025 23:47 #
dembo
Буананоте и Нету суперплохи, просто нереальное лошье.
(ответить)
Буананоте - ассист
Нету - гол
(ответить)
Статистика гласит, кто до НГ занимает первое место в таблице, тот становится чемпионом АПЛ. Верим.
(ответить)
