"Арсенал" разгромил "Виллу" и Новый год встретит лидером Премьер-Лиги

"Арсенал" разгромил "Астон Виллу" со счетом 4:1, благодаря чему гарантированно встретит Новый год на первом месте в Премьер-Лиге.

Пропустивший победу над "Брайтоном" Юрриен Тимбер вернулся в стартовый состав "канониров". Также с первых минут вышел Габриэль Магальяэс, а Кай Хаверц был включен в число запасных.



Наставник "вилланов" Унаи Эмери поменял половину полевых игроков относительно победы 1:2 над "Челси". Мэтти Кэша и Бубакара Камара не оказалось в заявке из-за дисквалификаций.



Первый реальный момент в матче создали гости, проведя контратаку, в завершении которой на удар был выведен Уоткинс, но Олли из пределов штрафной пробил мимо.



"Вилла" не отсиживалась в обороне и по игре выглядела ничуть не хуже соперника. Постепенно "Арсенал" все же стал добавлять и на 36-й минуте создал реальный момент. Это Виктор Дьекереш головой в падении замыкал подачу Леандро Троссарда, но мяч пролетел рядом с крестовиной.



Первый тайм был увенчан моментом гостей. Джейдон Санчо уже выводил Уоткинса на пустые ворота, но Вильям Салиба в роскошном подкате прервал эту передачу.



Второй тайм начался с того, что Габриэль Магальэяс не позволил Эмилиано Мартинесу добраться до мяча при подаче углового, переправив снаряд в ворота — 1:0.



Не успев опомниться, "Вилла" пропустили еще раз. Великолепной разрезающей передачей по центру Эдегор вывел на удар Мартина Субименди — 2:0.



На 69-й минуте "Арсенал" сделал разницу в счете крупной. Тимбер подхватил мяч на подступах к штрафной и позволил Троссарду пробить в касание — 3:0.



На 78-й минуте счет стал просто неприличным. Троссард своей передачей нашел на подступах к штрафной вышедшего на замену Габриэля Жезуса, а тот подработал мяч и нанес обводящий удар в притирку со штангой — 4:0.



В самой концовке "канониры" несколько расслабились, и если Джон Макгинн не смог пробить Давида Райю, то Уоткинсу удалось отправить мяч в пустые ворота после попадания Дониэлла Малена в штангу — 4:1.



Как и против "Челси", "Вилла" была в отключке один тайм. Там — первый, здесь второй. Там команда Унаи Эмери пропустила только один гол за эти неудачные 45 минут, но "Арсенал" оказался безжалостнее.



"Арсенал" — "Астон Вилла". Отчет о матче