"Юнайтед" поделился очком с "Вулверхэмптоном"

Вулверхэмптон "Вулверхэмптон" прервал свою серию из 11 поражений подряд в Премьер-Лиге, разжившись очком в гостях у "Манчестер Юнайтед" — 1:1.

Место травмированного Мейсона Маунта в стартовом составе "красных дьяволов" занял Джошуа Зиркзее. Тирелл Маласиа оказался единственным полевым игроков в запасе старше 20 лет.

В старт "волков" вернулись Джексон Тчатчуа и Джон Ариас, заменив Сантьяго Буэно и Андре.

В начале матча игра была равной и без моментов, а открыть счет на 27-й минуте хозяевам помогло везение. Зиркзее продемонстрировал отличный контроль мяча над границе штрафной площади, затем пробив с рикошетом от Ладислава Крейчи — 1:0.

Вскоре Беньямин Шешко мог укрепить преимущество своей команды, но головой пробил в штангу гостевых ворот.

Ближе к перерыву "Вулверхэмптон" стал просыпаться и в итоге сравнял счет. Крейчи, брошенный защитниками "Юнайтед", результативно сыграл головой у дальней штанги после розыгрыша углового — 1:1.

С началом второго тайма "дьяволы" принялись искать второй гол, но не были безгрешны в обороне, чем "волки" едва не воспользовались на 64-й минуте, но Сенне Ламменс отразил удар Крейчи и не позволил Йерсону Москере сыграть на добивании.

На последней минуте основного времени Патрик Доргу сыграл на добивании после отраженного голкипером удара Шешко, но лайнсмен сразу же зафиксировал офсайд.

"Юнайтед" так и не смог дожать своего соперника, а на скамейке у Рубена Аморима не нашлось усиления. "Вулверхэмптон" набрать треть от всех очков в этом сезоне.

Метки Вулверхэмптон, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 31.12.2025 01:10

Просмотров: 218

Последние комментарии:




  1. girasimus 31.12.2025 01:17 # girasimus
    ну как смогли

  2. dembo 31.12.2025 01:16 # dembo
    тут коротко - мю, спасибо что есть

  3. andrey-afanasiev 31.12.2025 01:14 # andrey-afanasiev
    Ахаха

