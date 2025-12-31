"Челси" поделил очки с "Борнмутом"

Энцо Фернандес "Челси" поделил очки с "Борнмутом", дважды обменявшись с соперником голами в первом тайме — 2:2.

Относительно поражения 2:1 от "Астон Виллы" главный тренер "синих" Энцо Мареска поменял трех из четырех защитников, а также выпустил в атаку Эстевао Виллиана и Лиама Делапа.

В стартовом составе "вишенок" произошло сразу шесть перестановок. Среди тех, кто получил свой шанс, оказался Эванилсон.

Счет в матче на "Стэмфорд Бридж" был открыт уже на шестой минуте, и сделали это гости. Дэвид Брукс затолкал мяч в ворота после того, как изначально Роберт Санчес отразил его удар головой — 0:1.

Ответ хозяев не заставил себя ждать. Антуан Семеньо заплел ноги Эстевао в своей штрафной, и после обращения к VAR рефери Сэм Барротт назначил пенальти, который реализовал Коул Палмер — 1:1.

Огрызнувшись отраженным Санчесом ударом Брукса с острого угла, "Борнмут" пропустил второй гол. Энцо Фернандес свободно принял мяч вблизи 11-метровой отметки, обработал его и пробил — 2:1.

Но уже на 27-й минуте счет снова стал равным. Семеньо ввел мяч из аута, а Трево Чалоба предательски выполнил скидку головой к дальней штанге, где оказался Джастин Клюйверт — 2:2.

Этим команды ограничились в первом тайме. "Синие" больше владели мячом, но на стороне "вишенок" было ощутимое преимущество по ударам, включая попадания в створ.

В перерыве Мареска произвел пару замен, и с началом второго тайма "Челси" удалось взять игру под контроль. Со временем хозяева принялись доминировать и имели некоторые моменты, но не слишком опасные.

Однако ближе к окончанию матча атакующий порыв "Челси" стал затухать. "Синие" даже могли упустить ничью, но Энес Унал простил соперника, пробивая в касание из пределов штрафной.

На табло остался счет первого тайма, в котором "Борнмут" выглядел предпочтительнее. "Челси" был лучше после перерыва, но воплотить свое преимущество в решающий гол не смог.

"Челси" — "Борнмут". Отчет о матче




  1. nishanbaev-ynwa 31.12.2025 01:18 # nishanbaev-ynwa
    Лемарс - пидорас. Запомните.

    (ответить)

  2. cesc-fabregas4 31.12.2025 01:15 # cesc-fabregas4
    Ахах, тренеришка обиделся и убежал, руку не пожал. Прямо как моя шестёрка туя, когда я ей жопу рву, она тоже в слезах уползает в будку.

    (ответить)

  3. dembo 31.12.2025 01:10 # dembo
    заебись канешно что не смотря на то что челси щас говно есть такая команда как мю)
    дома с волками ничью катать ето моща)

    (ответить)

  4. paroljlogin7237 31.12.2025 01:09 # paroljlogin7237
    Райа второй матч подряд сейвы пиздец выдаёт

    (ответить)

  5. cesc-fabregas4 31.12.2025 01:07 # cesc-fabregas4
    Сейф года.

    (ответить)

  6. gidro-met 31.12.2025 00:59 # gidro-met
    Челси на отдыхе , забыли -проехали

    (ответить)

  7. ersain-dakarimov 31.12.2025 00:57 # ersain-dakarimov
    Каличи заруинили

    30.12.2025 22:32 # удалить
    ersain-dakarimov

    Победы Арсенала, Челси и Юнайтед. Не благодарите.
    (ответить)

    (ответить)

  8. dembo 31.12.2025 00:56 # dembo
    Ноу Райс - Арсенал забивает легко 4

    Играем со срайсиком - выигрываем за счет автоголов

    (ответить)

  9. skydreams 31.12.2025 00:54 # skydreams
    Арсик молодцы, показали тренеришке уровень. а Вилла это Форест-2 в этом сезоне, как уже говорил. команда, которая по всем показателям, в том числе банально по игре, оверперформит. только Сосидж, который ничо в футболе не понимает, может видеть какую-то "схему игры" у этих лошков

    (ответить)

  10. paroljlogin7237 31.12.2025 00:54 # paroljlogin7237
    Джезус вышел и сразу забил)

    (ответить)

  11. redwhitegun 31.12.2025 00:54 # redwhitegun
    redwhitegun

    Ну все, экстаз. С новым годом всех, даже долбоёбов =)

    (ответить)

  12. mareska 31.12.2025 00:46 # mareska
    Как Вы можете называть себя болельщиками Челси если Вас не устраивает тренер который принёс Вам 2 титула?

    (ответить)

  13. sean-dyche18plus 31.12.2025 00:44 # sean-dyche18plus
    гнидеска.уйди сам.хватит позориться.если в первом сезоне выехал на палмере.то не надейся.что эстевао спасет тебя в этом.

    (ответить)

  14. halamadrid94 31.12.2025 00:43 # halamadrid94
    Очередной провал членсов дело привычное. Как и судейская предвзятость в сторону Арсенала. Гол Габриэля, не показанная жёлтая Мерино... Если после этого гуннеры не возьмут титул, то хрен пойми , что может им помочь)))

    (ответить)

  15. dembo 31.12.2025 00:41 # dembo
    арсеналу полегче без срайса в атаке задышалось
    заебись

    (ответить)

  16. lovrentiy 31.12.2025 00:41 # lovrentiy
    Пенсы так то молодцы, все ближе и ближе подвоят носы к своим хозяевам

    (ответить)

  17. skydreams 31.12.2025 00:40 # skydreams
    второй тайм от челси норм был, первый почти весь пропустил так что хз что сказать. опять же нет последнего паса (или возможно что форварды без инстинкта убийцы не понимают, куда открыться). бесит ещё, что не можем просто забить с банального навеса или банального прострела с фланга. вечно или пас х.уйня или форварды не на месте... старания много, но блин в финальной трети кроме Палмера и Эстевао остальным не хватает банально скилла. момент как у Энцо был, бля ну попадать надо такое епт, 10 метров до ворот и никого рядом

    (ответить)

  18. akado 31.12.2025 00:37 # akado
    Мысли в игре вообще ноль. Мареска просто тасует состав наобум, в надежде, что что-нибудь изменится. Выиграть хотел только Эстевао сегодня.

    (ответить)

  19. wilegend 31.12.2025 00:37 # wilegend
    Борнмут поделил очко членсам

    (ответить)

  20. dembo 31.12.2025 00:37 # dembo
    позорси не может с ахулиара моментов и подходов к штрафной пробить в створ....просто позорси
    2 гола с аутов пустить? так только может позорси

    ЕСТЕВАО слишком хорош, чтобы играть с делапами и гнидэнсами....


    Кароч, единственный вопрос по сезону ето мю или челси в топ-5.
    С етой всратой ротацией каждый матч делаем ротацию, сосем , делаем замены в перерыве.


    следующий матч выезд к сити без кайседо. Заебись)

    (ответить)

