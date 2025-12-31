"Челси" поделил очки с "Борнмутом"
"Челси" поделил очки с "Борнмутом", дважды обменявшись с соперником голами в первом тайме — 2:2.
Относительно поражения 2:1 от "Астон Виллы" главный тренер "синих" Энцо Мареска поменял трех из четырех защитников, а также выпустил в атаку Эстевао Виллиана и Лиама Делапа.
В стартовом составе "вишенок" произошло сразу шесть перестановок. Среди тех, кто получил свой шанс, оказался Эванилсон.
Счет в матче на "Стэмфорд Бридж" был открыт уже на шестой минуте, и сделали это гости. Дэвид Брукс затолкал мяч в ворота после того, как изначально Роберт Санчес отразил его удар головой — 0:1.
Ответ хозяев не заставил себя ждать. Антуан Семеньо заплел ноги Эстевао в своей штрафной, и после обращения к VAR рефери Сэм Барротт назначил пенальти, который реализовал Коул Палмер — 1:1.
Огрызнувшись отраженным Санчесом ударом Брукса с острого угла, "Борнмут" пропустил второй гол. Энцо Фернандес свободно принял мяч вблизи 11-метровой отметки, обработал его и пробил — 2:1.
Но уже на 27-й минуте счет снова стал равным. Семеньо ввел мяч из аута, а Трево Чалоба предательски выполнил скидку головой к дальней штанге, где оказался Джастин Клюйверт — 2:2.
Этим команды ограничились в первом тайме. "Синие" больше владели мячом, но на стороне "вишенок" было ощутимое преимущество по ударам, включая попадания в створ.
В перерыве Мареска произвел пару замен, и с началом второго тайма "Челси" удалось взять игру под контроль. Со временем хозяева принялись доминировать и имели некоторые моменты, но не слишком опасные.
Однако ближе к окончанию матча атакующий порыв "Челси" стал затухать. "Синие" даже могли упустить ничью, но Энес Унал простил соперника, пробивая в касание из пределов штрафной.
На табло остался счет первого тайма, в котором "Борнмут" выглядел предпочтительнее. "Челси" был лучше после перерыва, но воплотить свое преимущество в решающий гол не смог.
"Челси" — "Борнмут". Отчет о матче
31.12.2025 00:35
Последние комментарии:
Лемарс - пидорас. Запомните.
(ответить)
Ахах, тренеришка обиделся и убежал, руку не пожал. Прямо как моя шестёрка туя, когда я ей жопу рву, она тоже в слезах уползает в будку.
(ответить)
заебись канешно что не смотря на то что челси щас говно есть такая команда как мю)
дома с волками ничью катать ето моща)
(ответить)
Райа второй матч подряд сейвы пиздец выдаёт
(ответить)
Сейф года.
(ответить)
Челси на отдыхе , забыли -проехали
(ответить)
Каличи заруинили
30.12.2025 22:32 # удалить
ersain-dakarimov
Победы Арсенала, Челси и Юнайтед. Не благодарите.
(ответить)
(ответить)
Ноу Райс - Арсенал забивает легко 4
Играем со срайсиком - выигрываем за счет автоголов
(ответить)
Арсик молодцы, показали тренеришке уровень. а Вилла это Форест-2 в этом сезоне, как уже говорил. команда, которая по всем показателям, в том числе банально по игре, оверперформит. только Сосидж, который ничо в футболе не понимает, может видеть какую-то "схему игры" у этих лошков
(ответить)
Джезус вышел и сразу забил)
(ответить)
redwhitegun
Ну все, экстаз. С новым годом всех, даже долбоёбов =)
(ответить)
Как Вы можете называть себя болельщиками Челси если Вас не устраивает тренер который принёс Вам 2 титула?
(ответить)
гнидеска.уйди сам.хватит позориться.если в первом сезоне выехал на палмере.то не надейся.что эстевао спасет тебя в этом.
(ответить)
Очередной провал членсов дело привычное. Как и судейская предвзятость в сторону Арсенала. Гол Габриэля, не показанная жёлтая Мерино... Если после этого гуннеры не возьмут титул, то хрен пойми , что может им помочь)))
(ответить)
арсеналу полегче без срайса в атаке задышалось
заебись
(ответить)
Пенсы так то молодцы, все ближе и ближе подвоят носы к своим хозяевам
(ответить)
второй тайм от челси норм был, первый почти весь пропустил так что хз что сказать. опять же нет последнего паса (или возможно что форварды без инстинкта убийцы не понимают, куда открыться). бесит ещё, что не можем просто забить с банального навеса или банального прострела с фланга. вечно или пас х.уйня или форварды не на месте... старания много, но блин в финальной трети кроме Палмера и Эстевао остальным не хватает банально скилла. момент как у Энцо был, бля ну попадать надо такое епт, 10 метров до ворот и никого рядом
(ответить)
Мысли в игре вообще ноль. Мареска просто тасует состав наобум, в надежде, что что-нибудь изменится. Выиграть хотел только Эстевао сегодня.
(ответить)
Борнмут поделил очко членсам
(ответить)
позорси не может с ахулиара моментов и подходов к штрафной пробить в створ....просто позорси
2 гола с аутов пустить? так только может позорси
ЕСТЕВАО слишком хорош, чтобы играть с делапами и гнидэнсами....
Кароч, единственный вопрос по сезону ето мю или челси в топ-5.
С етой всратой ротацией каждый матч делаем ротацию, сосем , делаем замены в перерыве.
следующий матч выезд к сити без кайседо. Заебись)
(ответить)
