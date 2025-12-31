"Челси" поделил очки с "Борнмутом", дважды обменявшись с соперником голами в первом тайме — 2:2.

Относительно поражения 2:1 от "Астон Виллы" главный тренер "синих" Энцо Мареска поменял трех из четырех защитников, а также выпустил в атаку Эстевао Виллиана и Лиама Делапа.



В стартовом составе "вишенок" произошло сразу шесть перестановок. Среди тех, кто получил свой шанс, оказался Эванилсон.



Счет в матче на "Стэмфорд Бридж" был открыт уже на шестой минуте, и сделали это гости. Дэвид Брукс затолкал мяч в ворота после того, как изначально Роберт Санчес отразил его удар головой — 0:1.



Ответ хозяев не заставил себя ждать. Антуан Семеньо заплел ноги Эстевао в своей штрафной, и после обращения к VAR рефери Сэм Барротт назначил пенальти, который реализовал Коул Палмер — 1:1.



Огрызнувшись отраженным Санчесом ударом Брукса с острого угла, "Борнмут" пропустил второй гол. Энцо Фернандес свободно принял мяч вблизи 11-метровой отметки, обработал его и пробил — 2:1.



Но уже на 27-й минуте счет снова стал равным. Семеньо ввел мяч из аута, а Трево Чалоба предательски выполнил скидку головой к дальней штанге, где оказался Джастин Клюйверт — 2:2.



Этим команды ограничились в первом тайме. "Синие" больше владели мячом, но на стороне "вишенок" было ощутимое преимущество по ударам, включая попадания в створ.



В перерыве Мареска произвел пару замен, и с началом второго тайма "Челси" удалось взять игру под контроль. Со временем хозяева принялись доминировать и имели некоторые моменты, но не слишком опасные.



Однако ближе к окончанию матча атакующий порыв "Челси" стал затухать. "Синие" даже могли упустить ничью, но Энес Унал простил соперника, пробивая в касание из пределов штрафной.



На табло остался счет первого тайма, в котором "Борнмут" выглядел предпочтительнее. "Челси" был лучше после перерыва, но воплотить свое преимущество в решающий гол не смог.



"Челси" — "Борнмут". Отчет о матче