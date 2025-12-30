Аке отказал "Вест Хэму"

Защитник "Манчестер Сити" Натан Аке отказался от перехода в "Вест Хэм".

В этом сезоне Аке лишь по разу выходил в стартовом составе "Сити" в рамках Премьер-Лиги и Лиги Чемпионов, и дефицит игровых минут может помешать поездке Натана на Чемпионат Мира со сборной Голландии следующим летом.



По информации talkSPORT, Аке открыт к уходу из "Сити", где у него остается 18 месяцев по контракту, и "Вест Хэм" был одним из заинтересованных в 30-летнем защитнике клубов.



Однако Аке не пожелал переходить в команду, которая сражается за выживание в Премьер-Лиге. Натан продолжает искать для себя более подходящий вариант.



Ожидается, что "Сити" попросит около 21 миллиона фунтов за Аке, который находится на радаре у "Борнмута", "Ньюкасла", "Кристал Пэлас" и даже "Барселоны".