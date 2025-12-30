Райс, вероятно, не сыграет с "Виллой"

Деклан Райс Полузащитник "Арсенала" Деклан Райс, вероятно, пропустит матч Премьер-Лиги против "Астон Виллы" во вторник вечером.

В этом сезоне Райс является незаменимым игроком "Арсенала", приняв участие во всех 18 матчах "канониров" в Премьер-Лиге, включая победу 2:1 против "Брайтона" в минувшую субботу, когда Деклану пришлось сыграть правого защитника.

Как раз против "Брайтона" Райс получил травму колена, которая, по информации The Athletic, не позволит 26-летнему англичанину выйти на поле "Эмирейтс" против "Виллы".

И хотя точный диагноз Райсу еще не поставлен, травма не выглядит серьезной. Отсутствие Деклана во вторник вечером больше будет мерой предосторожности.




  1. paroljlogin7237 30.12.2025 20:22 # paroljlogin7237
    Да это же пиздец какой-то. Мы стабильно раз в неделю теряем 2-3 игрока. Похуй что скамейка большая, может стоит что-то предпринять с травмами? Калафьори Тимбер Райс на этой неделе))

    (ответить)

