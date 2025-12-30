"Сити" близок к полной договоренности по Семеньо

"Манчестер Сити" находится на пороге полной договоренности с "Борнмутом" насчет приобретения нападающего Антуана Семеньо.

И хотя контракт Семеньо предусматривает отступные в 65 миллионов фунтов, "Сити" и "Борнмуту" все еще предстояло согласовать структуру и график платежей.



По информации Sky Sports, два клуба значительно продвинулись в переговорах за последние 24 часа. Также "Сити" практически согласовал условия личного контракта с самим Семеньо.



Стороны не видят повода для спешки, и не ожидается, что какой-либо другой клуб попытается перехватить 25-летнего игрока сборной Ганы, которого до Рождества также сватали в "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" и "Челси".



Семеньо попадет в заявку "Борнмута" на матч Премьер-Лиги против "Челси" во вторник вечером, но также нельзя исключать, что Антуан сыграет за "вишенок" против "Арсенала" в ближайшую субботу.