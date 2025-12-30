"Ювентус" задумывается о возвращении Кьезы

Итальянский "Ювентус" задумывается о возвращении вингера "Ливерпуля" Федерико Кьезы в январе.

В августе 2024 "Ювентус" продал Кьезу в "Ливерпуль" за 12.5 млн. фунтов, однако в прошлом сезоне Федерико почти не играл из-за проблем со здоровьем и физической формой.



В этом сезоне 28-летний Кьеза принял участие в 18 матчах во всех соревнованиях, забив два гола и отдав три результативные передачи, но по-прежнему испытывает дефицит практики, суммарно сыграв лишь 453 минуты.



По информации La Gazzetta dello Sport, "Ювентус" задумывается об аренде Кьезы и готов обеспечить Федерико регулярной практикой в преддверии ЧМ-2026, куда сборной Италии еще предстоит пробиться через стыковые матчи в марте.



С другой стороны, "Ливерпулю" будет сложно решиться отпустить Кьезу, учитывая тяжелую травму Александера Исака и отъезд на Кубок Африки Мохамеда Салаха.