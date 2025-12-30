"Ливерпуль" выгнал тренера по стандартам
"Ливерпуль" уволил своего тренера по стандартным положениям Аарона Бриггса.
В этом сезоне "Ливерпуль" ужасно обороняется на стандартных положениях, с которых команда Арне Слота пропустила 12 голов — больше всех в Премьер-Лиги.
Особых успехов на противоположном краю поля в этом отношении у "Ливерпуля" тоже нет — после стандартов "красные" забили лишь три гола.
Столь удручающая статистика заставила "Ливерпуль" отказаться от услуг Бриггса, который прибыл в мерсисайдский клуб в июле 2024 как тренер по индивидуальному развитию, а уже два месяца спустя стал тренером по стандартам.
Бриггс обладает репутацией прилежного и трудолюбивого специалиста, и в прошлом сезоне Аарон помог "Ливерпулю" завоевать титул Премьер-Лиги.
Как сообщает The Guardian, теперь обязанности Бриггса разделят Слот и его ассистенты Сипке Хюльсхофф и Джованни Ван Бронхорст.
30.12.2025 16:00
Просмотров: 90
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Вот вам и унва.
Вот вам и лицемерный клубишко
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий