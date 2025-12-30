"Ливерпуль" выгнал тренера по стандартам

"Ливерпуль" уволил своего тренера по стандартным положениям Аарона Бриггса.

В этом сезоне "Ливерпуль" ужасно обороняется на стандартных положениях, с которых команда Арне Слота пропустила 12 голов — больше всех в Премьер-Лиги.



Особых успехов на противоположном краю поля в этом отношении у "Ливерпуля" тоже нет — после стандартов "красные" забили лишь три гола.



Столь удручающая статистика заставила "Ливерпуль" отказаться от услуг Бриггса, который прибыл в мерсисайдский клуб в июле 2024 как тренер по индивидуальному развитию, а уже два месяца спустя стал тренером по стандартам.



Бриггс обладает репутацией прилежного и трудолюбивого специалиста, и в прошлом сезоне Аарон помог "Ливерпулю" завоевать титул Премьер-Лиги.



Как сообщает The Guardian, теперь обязанности Бриггса разделят Слот и его ассистенты Сипке Хюльсхофф и Джованни Ван Бронхорст.