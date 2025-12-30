"Пэлас" согласовал компенсацию за Бреннана Джонсона

"Кристал Пэлас" согласовал компенсацию за нападающего "Тоттенхэма" Бреннана Джонсона в размере 35 миллионов фунтов.

Как стало известно Sky Sports, "Пэлас" совершил прорыв в переговорах по Джонсону в последние 24 часа, однако сам Бреннан пока не принял окончательное решение.



Интерес к Джонсону также проявляет "Борнмут", который видит в 24-летнем игроке сборной Уэльса возможную замену для направляющегося в "Манчестер Сити" Антуана Семеньо.



Джонсон выступает за "Тоттенхэм" после своего перехода из "Ноттингем Форест" за 47.5 млн. фунтов в 2023 году.



В прошлом сезоне Джонсон стал лучшим бомбардиром "Тоттенхэма" и забил победный гол в финале Лиги Европы, но в этой кампании Бреннан испытывает острый дефицит игровых минут, отметившись лишь шестью появлениями в старте в рамках Премьер-Лиги.