Светская хроника за вторник

"Ливерпуль" заинтересован в Кенане Йылдызе. "Манчестер Юнайтед" мечтает вернуть Скотта Мактоминея. Маурицио Сарри перенес операцию на сердце. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за вторник.

"Ливерпуль" заинтересован в атакующем полузащитнике "Ювентуса" Кенане Йылдызе. (Tuttosport)



"Манчестер Юнайтед" мечтает о возвращении полузащитника "Наполи" Скотта Мактоминея. (Caught Offside)



Полузащитник Конор Галлахер, вероятно, покинет "Атлетико" в январе. На 25-летнего англичанина претендуют "Юнайтед", "Тоттенхэм" и "Ньюкасл". (TEAMtalk)



"Юнайтед", "Арсенал", "Ньюкасл" и "Брентфорд" следят за вингером "Хоффенхайма" Базумана Туре. (Caught Offside)



Полузащитник Кобби Майну и нападающий Джошуа Зиркзее из "Юнайтед" вызывают интерес у "Эвертона". (i Paper)



Зиркзее согласился на переход в "Рому". (La Gazzetta dello Sport)



"Эвертон" не будет вступать в борьбу за нападающего "Вулверхэмптона" Йоргена Ларсена. (Football Insider)



Дортмундская "Боруссия" хочет защитника "Челси" Акселя Дисаси, но сам игрок предпочитает отправиться в Серию А. (Bild)



"Фулхэм", "Кристал Пэлас" и "Севилья" следят за вингером "Манчестер Сити" Оскаром Боббом. (talkSPORT)



"Пэлас" готов предложить 35 миллионов фунтов за нападающего "Тоттенхэма" Бреннана Джонсона. (Daily Mail)



Полузащитник "Пэлас" Адам Уортон не интересен "Реалу". (AS)



"Барселона" хочет подписать защитника "Борнмута" Маркоса Сенеси свободным агентом следующим летом. (Sport)



Другое



Вингер "Юнайтед" Амад Диалло забил за сборную Кот-д'Ивуара против Камеруна на Кубке Африки. (Sky Sports)



Экс-наставник "Челси" Маурицио Сарри перенес операцию на сердце. (BBC)



Бывший игрок "Челси" Кристиан Пулишич опроверг слухи о том, что он встречается с Сидни Суини. (Daily Mail)