Эмери: "Разговоры о титуле не имеют смысла"

Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери считает, что "не имеет смысла" говорить о шансах его команды на завоевание титула Премьер-Лиги в этом сезоне.

В данный момент "Вилла" уступает всего три очка лидирующему в Премьер-Лиге "Арсеналу", с которым сыграет во вторник вечером.



Весь фокус Эмери на матче против его бывшей команды, и Унаи не хочет забегать вперед.



"Вы задаете тот же вопрос, что и два года назад. У нас было 39 очков после 19 матчей, и мы финишировали четвертыми, в зоне Лиги Чемпионов".



"Конечно, это было великолепно, но разговоры о титуле не имеют смысла для нас. Сейчас декабрь, и это не имеет смысла".



"Конечно, мы мотивированы, но в данный момент мы сосредоточены на предстоящем матче".



"Между нами и ними три очка, и это является мотивацией для нас, но если сегодня мы будем думать о своем положении после 38 матчей, жизнь пройдет мимо, и мы ей не насладимся", — цитирует Эмери The Independent.