"Ливерпуль" предпочитает подписать Гехи свободным агентом

"Ливерпуль" по-прежнему заинтересован в приглашении Марка Гехи, но предпочитает дождаться, когда капитан "Кристал Пэлас" станет свободным агентом.

На исходе летнего трансферного окна "Ливерпуль" согласовал покупку Гехи за 35 миллионов фунтов, однако сделка не состоялась из-за того, что "Пэлас" не успел найти замену.



Несмотря на дефицит игроков в центре обороны и нерешенный вопрос с будущим Ибраимы Конате, чей контракт тоже истекает в конце сезона, "Ливерпуль" не планирует тратиться на приглашение Гехи в январе.



Сам Гехи, сообщает Daily Mail, тоже не собирается уходить из "Пэлас" в зимнее окно. Марк доиграет сезон на "Селхерст Парк", а уже затем определится со своим будущим.