Мареска: "Цель "Челси" — попасть в топ-4"

Наставник "Челси" Энцо Мареска подтвердил, что его команда ставит перед собой цель финишировать в топ-4 Премьер-Лиги в этом сезоне.

"Челси" выиграл лишь один из шести последних матчей в Премьер-Лиге, после домашнего поражения 1:2 от "Астон Виллы" откатившись на пятое место.



До Нового года "Челси" предстоит сыграть против "Борнмута", и Мареска больше не хочет терять очки.



"Абсолютно, для нас очень важно завершить год наилучшим образом. Нас ждет очередной тяжелый матч, потому что они все такие, но нам нужно начать выигрывать матчи как можно скорее".



"Наша цель — попасть в топ-4. Если честно, субботний матч не отражает разницу в 10 очков между нами и "Виллой". В первом тайме у них был ноль целых ноль десятых в плане xG — они не создали ничего".



"Есть много положительных вещей, но нам нужно понять, как нам лучше контролировать игру, когда мы пропускаем. Нам нужно быть уверенными в себе. Нам нужно думать, что мы снова сможем приблизиться к тем, кто впереди нас", — цитирует Мареску Daily Mail.