Рэднапп исключает свое возвращение в "Вест Хэм"

Бывший главный тренер "Тоттенхэма" и "Портсмута" Харри Рэднапп исключил свое возвращение в "Вест Хэм".

К настоящему моменту "Вест Хэм" потерпел три поражения кряду в Премьер-Лиге, укрепившись в зоне вылета. Это сгустило тучи над нынешним наставником "молотобойцев" Нуну Эшпириту Санту.



На днях в прессе появились слухи, что 78-летний Рэднапп, который последний раз тренировал "Бирмингем в 2017 году, сам обратился к боссам "Вест Хэма" и вызвался заменить Нуну.



Однако Рэднапп, в юности занимавшийся в академии "Вест Хэма", а также тренировавший "молотобойцев" с 1994 по 2001 год, слишком занят, чтобы окунуться в борьбу за выживание в Премьер-Лиге.



"Я не прочь поработать, но трудиться по субботам — это сложно для меня. Мне нравится посещать скачки, так что это не было бы возможно", — приводит слова Рэднаппа Daily Mirror.