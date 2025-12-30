"Вест Хэм" поддержит Нуну в зимнее окно

"Вест Хэм" поддержит своего главного тренера Нуну Эшпириту Санту на трансферном рынке в январе.

"Вест Хэм" проиграл все три последних матча в Премьер-Лиге, в результате чего оказался в зоне вылета, в пяти очках от спасительного места.



В прессе даже появились слухи, что "Вест Хэм" может уволить Нуну и обзавестись своим третьим за сезон тренером, однако BBC утверждает, что на самом деле у лондонского клуба другие планы.



Расставание с Нуну не входит в ближайшие планы "Вест Хэма", и "молотобойцы" собираются продемонстрировать свою веру в бывшего наставника "Вулверхэмптона", "Тоттенхэма" и "Ноттингем Форест" во время зимнего трансферного окна.



"Вест Хэм" готов выделить средства на укрепление в состава в январе, однако Нуну не может быть уверен, что ему удастся сохранить плеймейкера Лукаса Пакету.



Источник добавляет, что терпение боссов "Вест Хэма" не будет безгранично. Если текущая ситуация станет еще хуже, португальский специалист едва ли сможет сохранить свою работу.