Гласнеру некогда думать о своем будущем

Главный тренер "Кристал Пэлас" заявил, что у него нет времени на размышления о своем будущем.

Контракт Гласнера с "Пэлас" по-прежнему истекает в конце сезона и, по слухам, продлен не будет из-за разногласий сторон насчет развития клуба.



Но в данный момент Гласнеру не до этого. При столь плотном календаре Оливер не может отвлекаться на что-либо, помимо матчей.



"Через четыре дня мы играем с "Фулхэмом" здесь. У нас будут матчи 1-го, 4-го, 7-го и 10-го числа — четыре матча за девять дней".



"Поэтому лето ощущается очень отдаленным временем для меня — и не только из-за температур, но из-за того, что ежедневное расписание просто не оставляет времени подумать об этом", — цитирует Гласнера talkSPORT.