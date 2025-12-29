"Сити подтвердит покупку Семеньо в ближайшие 48 часов

Переход нападающего "Борнмута" Антуана Семеньо в "Манчестер Сити" должен быть подтвержден в ближайшие 48 часов.

Как сообщает talkSPORT в эксклюзивном материале, в понедельник "Сити" и "Борнмут" провели позитивные переговоры о сделке стоимостью 60 миллионов фунтов плюс бонусы.



Сам Семеньо уже устно согласовал условия личного контракта с "Сити", поэтому ожидается, что "горожане" будут готов представить Антуана в качестве своего новичка с открытием зимнего трансферного окна.



Таким образом, выезд к "Челси" во вторник вечером обещает стать прощальным матчем для 25-летнего игрока сборной Ганы за "Борнмут".



Помимо "Сити", Семеньо также сватали в "Челси", "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм", но в реальности "горожане" оказались единственным клубом, вступившим в переговоры с "Борнмутом" насчет активации пункта о выкупе в контракте Антуана.