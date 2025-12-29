Джеррард: "Райс — полузащитник мирового уровня"

Бывший капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард выразил свое восхищение полузащитником "Арсенала" Декланом Райсом.

Райс проявляет себя с лучшей стороны после перехода из "Вест Хэма" за 105 миллионов фунтов в 2023 году. В "Арсенале" Деклан стал больше забивать, а также ассистировать.



По мнению Джеррарда, Райс вырос в игрока мирового уровня, и Стивен жалеет, что 26-летний англичанин выступает не за "Ливерпуль".



"Я люблю Деклана Райса, я давно его нахваливаю. Когда смотришь на него, то думаешь: "Боже, это идеальный профиль для полузащитника". Он обладает телом, ради которого можно умереть, обладает мощью, его рост 185-188 см. Таким полузащитником ты и хочешь быть. Он спокоен при владении мячом, без мяча он зверь, он носится взад и вперед по полю, а также он нравится мне как человек".



"Думаю, он действительно достиг того, чтобы называться полузащитником мирового уровня. Возможно, нам ("Ливерпулю") стоило бы попытаться заполучить его из "Вест Хэма". Не знаю, пытались ли мы, но только представьте его в этой полузащите сейчас", — цитирует Джеррарда Football.London.