Аморим: "Не мог изменить систему из-за давления медиа"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим заявил, что для него было бы "концом" изменение игровой схемы под давлением медиа.

Против "Ньюкасла" в прошлую пятницу Аморим впервые отошел от своей излюбленной схемы с тремя защитниками и двумя вингбеками.



Аморим сделал ставку на четырех защитников, хотя, по собственному признанию Рубена, "Юнайтед" заканчивал этот победный матч (1:0) с шестью защитниками.



Аморим был вынужден адаптироваться из-за травм и отъезда игроков на Кубок Африки, тогда как прежде Рубен специально отказывался идти на поводу у медиа, экспертов и фанатов.



"Когда я пришел сюда в прошлом сезоне, я понял, что у меня, возможно, нет игроков, чтобы играть по своей системе, но это было начало процесса".



"Мы старались создать индивидуальность. Сегодня у нас другой момент. У нас нет большого количества игроков, и нам нужно адаптироваться, поэтому они понимают, почему мы меняем систему".



"Мы делаем это не из-за давления, которое оказываете вы, парни (медиа), или фанаты".



"Когда вы постоянно говорите о смене системы, я не могу ее изменить, потому что иначе игроки поймут, что я меняю ее только из-за вас, а это, как я думаю, конец для тренера".



"Момент для изменений наступает, когда мы играем хорошо по своей системе".



"Мы станем лучше как команда, когда все наши игроки вернутся. Мы не будем играть в три защитника постоянно", — цитирует Аморима BBC.