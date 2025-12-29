"Борнмут" определил нападающего "Тоттенхэма" Бренана Джонсона в качестве замены для Антуана Семеньо.

В понедельник "Сити" принял в Манчестере представителей Семеньо, а также начал переговоры с "Борнмутом" о выкупе Антуана за 65 миллионов фунтов. Другие клубы к "вишенкам" насчет Антуана не обращались.



20 процентами от своей прибыли "Борнмуту" придется поделиться с "Бристоль Сити", откуда Семеньо и был приглашен за 10 млн. фунтов в 2023 году.



"Борнмут" уже смирился с неизбежностью ухода Семеньо и в данный момент сосредоточен на поисках замены для 25-летнего игрока сборной Ганы.



По информации The Guardian, заменить Семеньо в "Борнмуте" может Бреннан Джонсон, которого "Тоттенхэм" приобрел у "Ноттингем Форест" за 47.5 млн. фунтов немногим более двух лет назад, но который мало играет в этом сезоне, попав в стартовый состав лишь на один из семи последних матчей "шпор".



При этом в прошлом сезоне Джонсон стал лучшим бомбардиром "Тоттенхэма", забив победный гол в финале Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед".