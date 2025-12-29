Аморим: "Фернандеш — лидер, даже когда травмирован"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим заявил, что его капитан Бруну Фернандеш проявляет себя лидером, даже будучи травмированным.

За победой 1:0 над "Ньюкаслом" на Boxing Day Фернандеш наблюдал с непривычной позиции — с трибун, потому что Бруну получил травму мягких тканей против "Астон Виллы".



Фернандеш пока не готов вернуться на футбольное поле, однако это не мешает 31-летнему португальцу оставаться важной фигурой в коллективе.



"Он тот парень, который наблюдает за тренировками, даже когда травмирован. Он все равно будет присутствовать на тренировке. Я не знаю, хочет он получить мою работу или нет, но он лидер. Он не может быть парнем, который не общается и не разговаривает, когда не играет. Он всегда разговаривает. Поэтому он капитан. Порой он делает плохие вещи в том плане, что размахивает руками или вроде того, но есть и много хороших вещей".



"Поэтому есть много хороших вещей, которые вы не видите, но он их делает. Он все время является замечательным лидером".



"Бруну уже сказал, что ему нужно тренироваться, но мы пока не знаем. Сыграет ли он против "Вулверхэмптона"? Без шансов", — цитирует Аморима The Guardian.