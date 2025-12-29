Мареска хочет понять, почему "Челси" теряет контроль над игрой, пропуская

Энцо Мареска Наставник "Челси" Энцо Мареска призвал свою команду понять, почему она теряет контроль над игрой после пропущенного гола.

В минувший уикенд "Челси" потерпел поражение 1:2 от "Астон Виллы", а переломным моментом матча Мареска назвал первый пропущенный гол.

Таким образом, в этом сезоне Премьер-Лиги "Челси" недосчитался уже 13 очков в матчах, по ходу которых вел в счете, причем 11 из них — на "Стэмфорд Бридж". И пока у Марески нет ответа.

"Повторюсь, я не знаю. Нам нужно понять, почему это происходит, потому что я не думаю, что случайность".

"Когда что-нибудь продолжает происходить, то это не случайность. Нам нужно понять, почему мы — выигрывая, играя вничью или проигрывая — пропускаем гол и слегка теряем контроль".

"Нам нужно понять причину, почему это происходит", — цитирует Мареску Daily Mail.




Метки Мареска, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 29.12.2025 17:00

Количество просмотров Просмотров: 275

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. theo-zm 29.12.2025 17:24 # theo-zm
    Весь футбол елси держался на романе обрамовиче

    Без абрамовича нет футбола, нет челси
    В принципе сернднячок

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий


Поиск: