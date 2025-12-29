Артета: "Арсенал" будет активно искать усиление"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что его клуб будет "активно искать" усиление на трансферном рынке в январе.

В этом сезоне "Арсенал" испытывает большие проблемы из-за травм, которые сперва ударили по передней линии, а теперь выкосили защитников команды Артеты.



Например, против "Брайтона" в минувшую субботу Артета был вынужден сыграть с Декланом Райсом в качестве правого защитника, и это подталкивает "канониров" к зимним приобретениям.



"Мы будем очень внимательно следить за ситуацией и сроками возвращения определенным игроков".



"Мы будем активно искать усиление, но дальше вопрос в том, сможем мы это сделать или нет. Это уже другая история, но наша задача в том, чтобы всегда быть хорошо готовыми, потому что что-нибудь может случиться", — цитирует Артету BBC.