Артета: "Арсенал" будет активно искать усиление"
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что его клуб будет "активно искать" усиление на трансферном рынке в январе.
В этом сезоне "Арсенал" испытывает большие проблемы из-за травм, которые сперва ударили по передней линии, а теперь выкосили защитников команды Артеты.
Например, против "Брайтона" в минувшую субботу Артета был вынужден сыграть с Декланом Райсом в качестве правого защитника, и это подталкивает "канониров" к зимним приобретениям.
"Мы будем очень внимательно следить за ситуацией и сроками возвращения определенным игроков".
"Мы будем активно искать усиление, но дальше вопрос в том, сможем мы это сделать или нет. Это уже другая история, но наша задача в том, чтобы всегда быть хорошо готовыми, потому что что-нибудь может случиться", — цитирует Артету BBC.
29.12.2025 16:00
