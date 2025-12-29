"Ливерпуль" готов покупать в январе

"Ливерпуль" готов ускорить исполнение своих планов по укреплению трех позиций.

Прошлым летом "Ливерпуль" потратил около 450 миллионов фунтов на новых игроков, чуть менее половины этой суммы отбив с помощью продаж.



По информации Sky Sports, в 2026 году "Ливерпуль" планирует продолжить укрепление своего состава. В первую очередь это касается позиций центрального защитника, центрального полузащитника и вингера.



При этом "Ливерпуль" готов форсировать свои планы, совершив необходимые приобретения уже в январе и не откладывая их на следующее лето.



Подтолкнуть "Ливерпуль" к приобретениям может нападающий Мохамед Салах, который поставил под вопрос свое будущее в клубе скандальным интервью, но в данный момент 33-летний египтянин выступает на Кубке Африки, а саудовские клубы не обращались к чемпионам Премьер-Лиги насчет него.



Потребность "Ливерпуля" в центральном защитнике обусловлена травмой Джованни Леони и истекающим в конце сезона контрактом Ибраимы Конате.



Опорника же "Ливерпуль" ищет с лета 2024, не сумев тогда заманить Мартина Субименди. Решением для "красных" стал Райан Гравенберх, однако его дублер Ватару Эндо почти не играет в этом сезоне.