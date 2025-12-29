"Юнайтед" контактирует с Балеба

"Манчестер Юнайтед" контактирует с представителями полузащитника "Брайтона" Карлоса Балеба в преддверии зимнего трансферного окна.

"Юнайтед" задумывался о приглашении Балеба еще на исходе летнего трансферного окна, однако все ограничилось внутренними переговорами.



Тем не менее, оцениваемый в 100 миллионов фунтов Балеба остается на радаре у "Юнайтед", и стороны уже находятся в контакте друг с другом.



По информации журналиста Фабрицио Романо, "Юнайтед" едва ли будет пытаться приобрести Балеба в январе. Скорее всего, "красные дьяволы" повременят с этим до следующего лета.



В качестве альтернатив 21-летнему камерунцу "Юнайтед" рассматривает Адама Уортона из "Кристал Пэлас" и Эллиота Андерсона из "Ноттингем Форест".