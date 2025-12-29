Гласнер указал на необходимость усиления в январе

Главный тренер "Кристал Пэлас" Оливер Гласнер заявил, что его команда нуждается в усилении в январе.

Накануне "Пэлас" потерпел свое третье подряд поражение в Премьер-Лиге, уступив "Тоттенхэму" со счетом 0:1.



"Орлов" вновь подвела плохая реализация моментов, и Гласнер связывает это с отсутствием ряда игроков. Оливер надеется, что его руководство сделает правильные выводы в преддверии зимнего окна.



"Если вы видели матч сегодня, то довольно очевидно, в чем мы нуждаемся".



"Далее это решение "Кристал Пэлас". Если мы постоянно недостаточно эффективны в плане забитых голов, то мы можем подбодрить игроков, поддержать их и сохранять позитивный настрой".



"Я не могу никого винить в упущенных моментах, но мы должны признать, что прямо сейчас команде слегка не хватает мастерства в завершении".



"Похоже, мы не можем заменить Исмаилу Сарра, Даниэля Муньоса и Даити Камаду, которые очень часто участвуют в наших голах".



"С другой стороны, мы хотим реабилтироваться на следующей неделе, поэтому теперь нам нужно поддержать всех игроков".



"Я вижу, как мы играем, вижу структуру и вижу, что мы создаем моменты. Шаблоны работают".



"Теперь важно поддержать игроков, чтобы вернуть уверенность в себе и забивать больше голов".



"У меня есть ощущение, что, чем ближе мы к воротам, тем больше мы нервничаем в принятии решений", — цитирует Гласнера Sky Sports.