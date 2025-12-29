"Сити" начал переговоры о покупке Семеньо

"Манчестер Сити" начал переговоры с "Борнмутом" о приобретении нападающего Антуана Семеньо в зимнее трансферное окно.

Накануне появилась информация, что "Ливерпуль" сохраняет интерес к Семеньо и все еще может попытаться увести Антуана из под носа у "Сити".



Но пока "Ливерпуль" только думает, "Сити" предпринимает активные шаги к подписанию 25-летнего ганца, который хочет решить вопрос со своим будущим к 1 января.



По информации Sky Sports, сегодня представители Семеньо прибудут в Манчестер, чтобы согласовать условия личного контракта с "Сити", который, тем временем, начал переговоры с "Борнмутом".



На данный момент "Сити" — единственный клуб, обратившийся к "Борнмуту" насчет приобретения Семеньо, чей контракт предусматривает отступные в 65 миллионов фунтов, но активировать пункт о выкупе можно только с 1 по 10 января.