Гвардиола считает, что "Сити" восстановил свою энергию

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что он его команда восстановила свою энергию в этом сезоне.

В прошлом сезоне "Сити" остался без трофеев впервые с 2016/17, дебютной кампании Гвардиолы в Манчестере.



Сам Гвардиола считает, что "критическим моментом" для "Сити" стал клубный Чемпионат Мира в США минувшим летом, после чего его команда стала приходить в себя.



"Что изменилось? Энергия, энергия, энергия. Мы утратили ее в прошлом сезоне. В первую очередь — я сам. В этом сезоне мы стали лучше тренироваться, лучше сражаться. После этого можно говорить об игре в три защитника, четыре защитника, о вингерах или крайних защитниках — иначе все это чушь. Нам нужно было вернуть энергию, а затем создать хорошую обстановку".



"Это было нечто... Нечто в тумане Манчестера, нечто окружающее наш тренировочный центр. Нам чего-то не хватало. Это не так, что мы включаем или выключаем энергию. Тренеры — не волшебники, чтобы творить вещи по щелчку пальцев. Иногда тебе нужно время. Победы помогают ускорить процесс", — цитирует Гвардиолу The Guardian.