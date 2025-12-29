Франк подтвердил, что "Тоттенхэм" будет активен в зимнее окно
Главный тренер "Тоттенхэма" Томас Франк подтвердил, что его клуб будет активен в зимнее трансферное окно.
Практически весь этот сезон "Тоттенхэм" играет без своего основого нападающего Доминика Соланке. Также у "шпор" есть другие позиции, которым не помешает усиление, вроде вратарской.
По словам Франка, "Тоттенхэм" открыт к приобретениям, однако Томас готов пригласить только тех игроков, которые сделают его команду сильнее.
"Конечно, трансферное окно откроется, и мы будем активны на рынке. Посмотрим, сможем ли мы что-нибудь предпринять".
"Но мы должны быть уверены, что это явно улучшит команду. Если нет, я предпочту подождать".
"Но мы будем активы", — цитирует Франка Sky Sports.
