Франк подтвердил, что "Тоттенхэм" будет активен в зимнее окно

Главный тренер "Тоттенхэма" Томас Франк подтвердил, что его клуб будет активен в зимнее трансферное окно.

Практически весь этот сезон "Тоттенхэм" играет без своего основого нападающего Доминика Соланке. Также у "шпор" есть другие позиции, которым не помешает усиление, вроде вратарской.



По словам Франка, "Тоттенхэм" открыт к приобретениям, однако Томас готов пригласить только тех игроков, которые сделают его команду сильнее.



"Конечно, трансферное окно откроется, и мы будем активны на рынке. Посмотрим, сможем ли мы что-нибудь предпринять".



"Но мы должны быть уверены, что это явно улучшит команду. Если нет, я предпочту подождать".



"Но мы будем активы", — цитирует Франка Sky Sports.