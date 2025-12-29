"Тоттенхэм" готов удвоить зарплату Ван де Вена

"Тоттенхэм" готов удвоить зарплату своего ведущего защитника Микки Ван де Вена.

В прошлом сезоне, своем дебютном за "Тоттенхэм", Ван де Вен помог "шпорам" выиграть Лигу Европы, однако в полной мере раскрыться Микки помешали травмы.



В этом сезоне проблемы со здоровьем оставили Ван де Вена в покое, и Микки выходил в стартовом составе на 17 из 18 матчей команды Томаса Франка в этом сезоне Премьер-Лиги, заодно забив три гола.



Согласно слухам, своей игрой за "Тоттенхэм" Ван де Вен привлек внимание "Реала" и "Баварии", однако лондонский клуб не собирается отпускать 24-летнего голландца.



"Тоттенхэм" возлагает большие надежды на Ван де Вена и видит у Микки потенциал в будущем стать капитаном команды.



По информации TEAMtalk, исполнительный директор "Тоттенхэма" Винай Венкатешам уже провел предварительные переговоры с лагерем Ван де Вена о новом контракте, который позволит Микки увеличить вдвое свою текущую зарплату в 90,000 фунтов в неделю.



В данный момент самым высокооплачиваемым игроком "Тоттенхэма" является капитан Кристиан Ромеро, чья базовая зарплата составляет 150,000 фунтов в неделю, но за счет бонусов может достигать 200,000 фунтов каждые семь дней.