Ван Дейк: "Надеюсь, это только начало для Вирца"

Капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк призвал Флориана Вирца продолжать в том же духе после дебютного гола своего партнера по команде в Премьер-Лиге.

В минувшую субботу Вирц, купленный летом у "Байера" за 116 миллионов фунтов, открыл счет своим голам в Премьер-Лиге, поспособствовав победе 2:1 над "Вулверхэмптоном".



Ван Дейк рад, что Вирц сбросил это бремя с плеч, но считает, что Флориан играет чрезвычайно полезно для "Ливерпуля" и без результативных действий.



"Я был очень рад за него. Он провел очень хороший матч. Каждый сыграл выдающимся образом в первом тайме. Замечательно это видеть, и будем надеяться, это только начало для него".



"Он привыкает к игре за "Ливерпуль" и к тому, что мы хотим делать как команда. Он привыкает к интенсивности игры. Кажется, спустя 70 минут он испытал судорогу. Это часть игры. Ему просто нужно продолжать. Это был важный гол для нас, а теперь мы вступаем в Новый год".



"Думаю, он успевал почти везде. Временами он возникал слева, временами — в центре. Он очень умный игрок, которому комфортно с мячом. Он находит пространство между линий и может быть очень важен".



"Он хочет быть важен в плане голов и результативных передач. Но, думаю, еще важнее та работа, которую он проделывает, и те моменты, которые он создает. Я по-настоящему рад за него, как и остальная команда. Вы видели это по празднованию. Все так рады за него", — приводит слова Ван Дейка ESPN.