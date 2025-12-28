Ван Дейк: "Стандарты убивают нас"

Капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк признал, что неудачная игра на стандартных положениях "убивает" его команду в этом сезоне.

В этом сезоне "Ливерпуль" пропустил уже 12 голов после стандартов, в том числе в победном матче против "Вулверхэмптона" накануне (2:1).



Никакая другая команда в Премьер-Лиге не пропустила голов после стандартов больше, чем "Ливерпуль", и Ван Дейк с партнерами изо всех сил стараются это исправить.



"Было немало матчей, когда мы очень хорошо оборонялись на стандартах. Но это факт, что мы пропускаем слишком много голов и не забиваем достаточно после стандартов".



"Это нечто, что нам нужно улучшить. Я бы сказал, что минимум в 75% случаев или даже больше дело даже не в первом касании. Гол приходит из второй фазы, и это убивает нас".



"Дело ли в психологии? Надеюсь, что нет. Если это в вашей голове, то это проблема. Лично у меня нет этого в голове".



"Мы очень хорошо оборонялись на множестве стандартов. Но мы пропустили слишком много голов вроде этого, и это ранит. Нам нужно улучшить это. Тренировки — единственный способ сделать это лучше".



"Это недостаточно хорошо. Все мы осознаем это. Мы разговаривали об этом. Нам нужно исправить эту ситуацию. Поэтому мы трудимся над этим почти на каждой тренировке", — цитирует Ван Дейка BBC.