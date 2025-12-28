"Ливерпуль" все еще может побороться за Семеньо
"Ливерпуль" все еще может попытаться заполучить нападающего "Борнмута" Антуана Семеньо.
Согласно свежим слухам, "Челси" и "Тоттенхэм" решили не вступать в борьбу за Семеньо, а между "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" Антуан предпочитает последних.
По информации BBC, "Сити" хочет согласовать приобретение Семеньо к открытию зимнего трансферного окна 1 января, однако The Telegraph утверждает, что в этой саге еще может случиться неожиданный поворот.
Этот сюрприз может преподнести "Ливерпуль", чей спортивный директор Ричард Хьюз и привел Семеньо в "Борнмут" из "Бристоль Сити" в 2023 году. "Красные" наблюдают за ситуацией и вскоре должны принять решение.
Добавим, Семеньо может быть выкуплен у "Борнмута" за фиксированную сумму в 65 миллионов фунтов с 1 по 10 января.
28.12.2025 22:00
