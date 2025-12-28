"Тоттенхэм" одержал невзрачную победу над "Пэлас"
"Тоттенхэм" одержал невзрачную победу 0:1 над "Кристал Пэлас" благодаря голу Арчи Грея.
По сравнению с вылетом из Кубка Лиги от "Арсенала" в стартовый состав "орлов" вернулись Дин Хендерсон, Натаниэль Клайн, Уилл Хьюз и Джастин Девенни.
У "шпор" дисквалифицированных Кристиана Ромеро и Хави Симонса заменили Кевин Дансо и Ришарлисон.
Уже на 17-й минуте мяч побывал в воротах Хендерсона. Подключившийся вперед Педро Порро направил снаряд во вратарскую, а Ришарлисон пробил ногой в касание, однако из-за офсайда у Лукаса Бергвалла гол не был засчитан.
В целом острее играл "Пэлас", который доводил свои атаки до логического завершения — удара. Особенно хороший момент имел Жан-Филипп Матета, пробив головой выше на 27-й минуте.
У "Тоттенхэма" почти не было ударов, не говоря о точных, однако стандартное положение помогло "шпорам" открыть счет на 42-й минуте. После подачи углового Рандаль Коло-Муани, открывший на дальней штанге направил мяч головой в газон, затем Ришарлисон головой сделал скидку на Арчи Грея, а тот, также головой, поразил ворота с близкого расстояния — 0:1.
Во втором "шпоры" отдали инициативу и сосредоточились на обороне, но делали это довольно неплохо, лишь на 70-й минуте проглядев Максанса Лакруа, который с убойной позиции пробил головой мимо.
На 75-й минуте гости огрызнулись. Мохаммед Кудус с правого края штрафной вырезал мяч внешней стороной стопы к дальней штанге, где Ришарлисон поразил ворота, однако снова был зафиксирован офсайд.
В концовке "Тоттенхэм" отодвинул игру от своих ворот, а вышедший на замену Вильсон Изидор даже отметился попаданием в штангу с дистанции.
"Пэлас" был неплох по игре, но "орлам" не хватило свежести и глубины состава после утомительного кубкового матча с "Арсеналом" посреди недели. "Тоттенхэм" хорошо оборонялся, хотя игре "шпор" по-прежнему не хватает некоторого лоска.
"Кристал Пэлас" — "Тоттенхэм". Отчет о матче
28.12.2025 21:30
Последние комментарии:
28.12.2025 21:51 # удалить
dembo
с такого нуля, что от команды аркадьича в команде остался один джеймс, который по сути продукт академии.
Эта команда на все копее4ки собрана амерами.
Это и есть с нуля.
(ответить)
28.12.2025 22:08 #
dexter
Не пизди
Пришли:
Энцо 121 (мусор)
Фофана 80 (кто это?)
Мудрик 70 (хохол)
Кукурелья 65 (бич)
Сперминг 56 (английский хохол)
Кулибали 42 (норм)
Бадиашиль 38 (кто это?)
Мадуэке 35 (дно)
Гюсто 30 (норм)
Сколько из этих бичей были игроками основы, 5?
Источник: https://fapl.ru/posts/119293/?c=1#c8135406
баляяя какой же ты тупой
ЕЩЕ РАЗ.
С МОМЕНТА ПРИХОДА АМЕРОВ В КЛУБЕ ОСТАЛСЯ ИЗ КОМАНДЫ АБРАМА ТОЛЬКО ДЖЕЙМС, КОТОРЫЙ ВОСПИТАННИК КЛУБА
ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ АМЕРЫ КУПИЛИ ЗА СВОИ БАБКИ И ПОСТРОИЛИ КОМАНДУ с 0.
ЗА 2 ГОДА ПЕРЕСТРОЙКИ КОМАНДА ПОПАЛА В ЛЧ И ВЫИГРАЛА КЧМ.
(ответить)
еще запетил шо Юмореска еще не выпускал вместе Палмера и Эст
(ответить)
нормальная победа, заслуженная.
КП просто уже не вывозит, физуха в нуле
(ответить)
Шпоры, Волки и Бернли - худшие по игре команды. С греком это хотя бы было интересно, а так полный шлак.
(ответить)
Какой же Ришарлисон чмо. Все у шпор рады победе, с улыбками искренне поздравляют молодого с голом, а этот злой пиздец, что его гол не засчитали, даже Грею на отъебись руку дал со стрёмным ебалом.
(ответить)
