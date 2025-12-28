"Тоттенхэм" одержал невзрачную победу над "Пэлас"

"Тоттенхэм" одержал невзрачную победу 0:1 над "Кристал Пэлас" благодаря голу Арчи Грея.

По сравнению с вылетом из Кубка Лиги от "Арсенала" в стартовый состав "орлов" вернулись Дин Хендерсон, Натаниэль Клайн, Уилл Хьюз и Джастин Девенни.



У "шпор" дисквалифицированных Кристиана Ромеро и Хави Симонса заменили Кевин Дансо и Ришарлисон.



Уже на 17-й минуте мяч побывал в воротах Хендерсона. Подключившийся вперед Педро Порро направил снаряд во вратарскую, а Ришарлисон пробил ногой в касание, однако из-за офсайда у Лукаса Бергвалла гол не был засчитан.



В целом острее играл "Пэлас", который доводил свои атаки до логического завершения — удара. Особенно хороший момент имел Жан-Филипп Матета, пробив головой выше на 27-й минуте.



У "Тоттенхэма" почти не было ударов, не говоря о точных, однако стандартное положение помогло "шпорам" открыть счет на 42-й минуте. После подачи углового Рандаль Коло-Муани, открывший на дальней штанге направил мяч головой в газон, затем Ришарлисон головой сделал скидку на Арчи Грея, а тот, также головой, поразил ворота с близкого расстояния — 0:1.



Во втором "шпоры" отдали инициативу и сосредоточились на обороне, но делали это довольно неплохо, лишь на 70-й минуте проглядев Максанса Лакруа, который с убойной позиции пробил головой мимо.



На 75-й минуте гости огрызнулись. Мохаммед Кудус с правого края штрафной вырезал мяч внешней стороной стопы к дальней штанге, где Ришарлисон поразил ворота, однако снова был зафиксирован офсайд.



В концовке "Тоттенхэм" отодвинул игру от своих ворот, а вышедший на замену Вильсон Изидор даже отметился попаданием в штангу с дистанции.



"Пэлас" был неплох по игре, но "орлам" не хватило свежести и глубины состава после утомительного кубкового матча с "Арсеналом" посреди недели. "Тоттенхэм" хорошо оборонялся, хотя игре "шпор" по-прежнему не хватает некоторого лоска.



"Кристал Пэлас" — "Тоттенхэм". Отчет о матче