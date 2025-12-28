Джеймс: "Должны винить себя за поражение от "Виллы"

Капитан "Челси" Рис Джеймс заявил, что его команда может винить только себя в поражении от "Астон Виллы".

Накануне "Челси" потерпел домашнее поражение 1:2 от "Виллы", выиграв первый тайм, но дважды пропустив от Олли Уоткинса во втором.



Джеймс отвергает предположение о том, что "Вилла" застала его команду врасплох своим изменением тактики. По слова Риса, "синие" были к этому готовы, но все равно совершили ошибки, за которые были наказаны.



"Мы доминировали 60-65 минут матча. Мы резко начали, играл первым номером и в правильной манере".



"В первые 60 минут они не создали никаких моментов, а затем они забили ответный гол, и динамика игры изменилась".



"Мы знали, что они сделают замены, и их построение слегка изменилось, но там не было ничего такого, с чем бы мы не могли справиться. Мы понимаем их стиль и то, как они хотят играть. Мы должны винить себя".



"Один-два момента во втором тайме изменили игру. Они набрали ход. Мы допустили две небольшие ошибки и были за них наказаны. Поэтому это и есть тяжелейшая лига в мире. Всегда обидно проигрывать дома", — цитирует Джеймса Sky Sports.