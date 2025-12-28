Терри распродает свою коллекцию, включая футболку с финала Лиги Чемпионов в Москве

Бывший капитан "Челси" Джон Терри выставил на продажу свою футбольную коллекцию общей стоимостью в 120,000 фунтов.

Как сообщает The Telegraph, Терри продает свою футболку, в которой он допустил роковой промах в серии послематчевых пенальти в финале Лиги Чемпионов против "Манчестер Юнайтед" в 2008 году



Также ищет покупателя полный комплект формы, в которую Джон переоделся, чтобы поднять трофей Лиги Чемпионов после победы над "Баварией" в финале 2012 года.



Оба перечисленных лота доступны по стартовой цене в 3,750 фунтов. А вот за медаль чемпиона Премьер-Лиги сезона 2004/05, когда "Челси" впервые за полвека выиграл английское первенство, Терри хочет 75,000 фунтов.



Футболка, в которой Терри сыграл свой последний матч за "Челси" — против "Сандерленда" в 2017 году, — доступна за 750 миллионов фунтов.



В коллекции из 26 лотов, выставленных на аукцион, также значатся футболки легенд вроде Фрэнка Лэмпарда, Стивена Джеррарда, Тьерри Анри, Криштиану Роналду, Лионеля Месси, с которыми Терри в свое время менялся элементами формы.



Этот аукцион будет проведен Goldin Auctions в Нью-Джерси 31 декабря. Все вырученные средства достанутся благотворительному фонду Терри John Terry Foundation, который затем распределит их между британскими благотворительными организациями.