Терри распродает свою коллекцию, включая футболку с финала Лиги Чемпионов в Москве

Джон Терри Бывший капитан "Челси" Джон Терри выставил на продажу свою футбольную коллекцию общей стоимостью в 120,000 фунтов.

Как сообщает The Telegraph, Терри продает свою футболку, в которой он допустил роковой промах в серии послематчевых пенальти в финале Лиги Чемпионов против "Манчестер Юнайтед" в 2008 году

Также ищет покупателя полный комплект формы, в которую Джон переоделся, чтобы поднять трофей Лиги Чемпионов после победы над "Баварией" в финале 2012 года.

Оба перечисленных лота доступны по стартовой цене в 3,750 фунтов. А вот за медаль чемпиона Премьер-Лиги сезона 2004/05, когда "Челси" впервые за полвека выиграл английское первенство, Терри хочет 75,000 фунтов.

Футболка, в которой Терри сыграл свой последний матч за "Челси" — против "Сандерленда" в 2017 году, — доступна за 750 миллионов фунтов.

В коллекции из 26 лотов, выставленных на аукцион, также значатся футболки легенд вроде Фрэнка Лэмпарда, Стивена Джеррарда, Тьерри Анри, Криштиану Роналду, Лионеля Месси, с которыми Терри в свое время менялся элементами формы.

Этот аукцион будет проведен Goldin Auctions в Нью-Джерси 31 декабря. Все вырученные средства достанутся благотворительному фонду Терри John Terry Foundation, который затем распределит их между британскими благотворительными организациями.




Метки Лига Чемпионов, Терри, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.12.2025 20:00

Количество просмотров Просмотров: 454


Поиск: