"Вест Хэм" задумывается об увольнении Нуну

"Вест Хэм" задумывается о расставании со своим главным тренером Нуну Эшпириту Санту.

Эшпириту Санту только в сентябре возглавил "Вест Хэм", будучи приглашенным на место уволенного Грэма Поттера, а теперь увольнение грозит уже самому Нуну.



"Вест Хэм" выиграл только два из 13 своих матчей под руководством Нуну и сейчас располагается в зоне вылета Премьер-Лиги, в пяти очках от спасительного места.



По информации talkSPORT, отдельно Нуну разозлил боссов "Вест Хэма" своей тактикой. При наличии чистых нападающих — Каллума Уилсона и Никласа Фюллькруга — португальский специалист предпочитает играть с Джарродом Боуэном на острие.



Если в ближайшее время результаты не улучшатся, "Вест Хэм" примется активность перебирать варианты на замену Нуну.