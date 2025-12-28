Уоткинс: "Эмери — тактический гений"
Нападающий "Астон Виллы" Олли Уоткинс назвал своего главного тренера Унаи Эмери "тактическим гений".
Выпустив Уоткинса на замену во втором тайме против "Челси" накануне, Эмери смог перевернуть ход неудачно складывающегося матча и одержать волевую победу 2:1.
И хотя лично Уоткинс испытывает дефицит игровых минут в этом сезоне, Олли восхищается мастерством Эмери.
"Удивительная победа. Лично для меня выйти на замену и забить два гола — это удивительное ощущение, но нам нужно развить эту серию. Приехать к "Челси" и одержать победу в таком тяжелом месте — удивительно, это именно то слово".
"Эмери изменил схему, потому что "Челси" играл персонально, и у них был дополнительный центральный защитник, когда мы играли в длинный пас".
"И когда я вышел во втором тайме, он отправил Санчо и Моргана (Роджерса) на фланги, а Юри (Тилеманс) стал 10-м номером. Это дало нам чуть больше пространства, и у нас появился лишний игрок в этой зоне. Я бы сказал, что он тактический гений".
"Я чувствую, что другие команды опасаются нас и думают: Ах, дальше у нас "Вилла". Мы движемся матч за матчем и сосредоточены на своей игре. Нам далеко до титула", — сообщил Уоткинс Sky Sports.
28.12.2025 17:00
Просмотров: 167
