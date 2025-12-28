Хевен откажется выступать за сборную Ганы

Защитник "Манчестер Юнайтед" Эйден Хевен отвергнет возможность поехать на Чемпионат Мира следующим летом со сборной Ганы.

Хевен родился в Лондоне и на юношеском уровне представляет сборную Англии, однако мама Эйдена родом из Ганы.



Ганская федерация футбола Ганы внимательно следит за успехами 19-летнего Хевена, который делает свои первые шаги в первой команде "Юнайтед" и был признан лучшим игроком матча против "Ньюкасла" в минувшую пятницу.



И хотя Хевен сохраняет возможность перейти под знамена Ганы, что позволило бы ему принять участие на ЧМ-2026, BBC утверждает, что Эйден не собирается этого делать.



Амбиции Хевена, который в феврале перебрался в "Юнайтед" из "Арсенала", связаны с выступлением за сборную Англии, но пока Эйден достиг только уровня U-20 на международной арене.