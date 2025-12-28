Мареска считает, что "Челси" должен был получить пенальти против "Виллы"

Наставник "Челси" Энцо Мареска считает, что его команда должна была заработать пенальти против "Астон Виллы".

В первом тайме проигранного "Челси" матча (1:2), когда счет еще был не открыт, Ян Матсен помешал Педру Нету замкнуть подачу Алехандро Гарначо к дальней штанге.



После попадания мяча в руку Матсена рефери Стюарт Аттуэлл лишь назначил угловой, однако Мареска видит явный повод для 11-метрового.



"Это выглядит как пенальти, но они решили, что нет, поэтому это сложно".



"Ясно, что это игра рукой, а Педру Нету находился сзади и мог замыкать, но рефери решил не назначать пенальти", — цитирует Мареску Sky Sports.



