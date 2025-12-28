Мареска считает, что "Челси" должен был получить пенальти против "Виллы"

Педру Нету и Ян Матсен Наставник "Челси" Энцо Мареска считает, что его команда должна была заработать пенальти против "Астон Виллы".

В первом тайме проигранного "Челси" матча (1:2), когда счет еще был не открыт, Ян Матсен помешал Педру Нету замкнуть подачу Алехандро Гарначо к дальней штанге.

После попадания мяча в руку Матсена рефери Стюарт Аттуэлл лишь назначил угловой, однако Мареска видит явный повод для 11-метрового.

"Это выглядит как пенальти, но они решили, что нет, поэтому это сложно".

"Ясно, что это игра рукой, а Педру Нету находился сзади и мог замыкать, но рефери решил не назначать пенальти", — цитирует Мареску Sky Sports.

Последние комментарии:




  1. dembo 28.12.2025 13:42 # dembo
    Если ето не пенка, то все калониры пидарыПользователь получил предупреждение

    (ответить)

  2. dembo 28.12.2025 13:39 # dembo
    Та типичное судейство матча челси.
    В 99 из 100 ето пенка, но тодько не для челси
    Игрок отставленой рукой выносит мяч, который нету в пустые уже заносил....но ето не пенка, ок


    Оправдание судей будет по классике....ну рука недастаточно отставлена, недостаточно торчит хуй в жопе судьи, недостаточно спермы в рот судье накапало

    (ответить)

  3. ganinilyha 28.12.2025 13:06 # ganinilyha
    Иди в очко, Мареска

    (ответить)

