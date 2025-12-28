Ираола предпочитает Семеньо, а не 65 млн. фунтов

Наставник "Борнмута" Андони Ираола заявил, что предпочел бы сохранить нападающего Антуана Семеньо, нежели выручить 65 миллионов фунтов.

Согласно слухам, Семеньо собирается перейти в "Манчестер Сити" в зимнее трансферное окно, и "Борнмут" бессилен этому помешать из-за наличия в контракте Антуана пункта о выкупе.



После проигранного "Брентфорду" матча Премьер-Лиги (4:1), в котором Семеньо забил гол престижа, Ираола выразил надежду, что Антуан все-таки задержится в "Борнмуте".



"Предпочел бы я получить деньги? Нет, чем больше матчей Антуан сможет сыграть за нас, тем лучше".



"Если он сможет играть за нас годами, так будет гораздо лучше! Если не годы, то пускай это будут месяцы. Если он сможет играть за нас только недели, то так тому и быть, но чем больше он играет за нас, тем лучше".



"Ситуация Антуана довольно ясна. Антуан — игрок огромной важности для нас, и даже в матчах вроде сегодняшнего, когда он, наверное, не сыграл хорошо, он всегда таит в себе угрозу насчет голов и результативных передач".



"Разумеется, я не хочу терять его. Но довольно очевидно, что некоторые ситуации я не контролирую. Он будет доступен через три дня (против "Челси") и на матч после, но я надеюсь, он сыграет гораздо больше за нас", — цитирует Ираолу ESPN.