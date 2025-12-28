Гехи доиграет сезон в "Пэлас"

Несмотря на огромный интерес к своей персоне, защитник Марк Гехи, вероятно, останется в "Кристал Пэлас" до конца сезона.

Контракт Гехи с "Пэлас" истекает в конце сезона и, как уже подтвердил главный тренер "орлов" Оливер Гласнер, продлен не будет.



В январе у "Пэлас" будет последняя возможность выручить хоть какие-нибудь деньги за своего капитана, которого "орлы" едва не продали в "Ливерпуль" за 35 миллионов фунтов перед закрытием летнего трансферного окна.



Однако BBC ожидает, что 25-летний англичанин доиграет сезон на "Селхерст Парк", после чего уйдет свободным агентом.



Гехи уже с января получит право заключить предварительный контракт с кем-либо из зарубежных клубов, и "Бавария", "Реал", "Барселона", "Атлетико" и "Интер" выстроились в очередь на Марка.



В Премьер-Лиге главными претендентами на Гехи называются "Манчестер Сити" и уже упомянутый "Ливерпуль".