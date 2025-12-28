Терри не будет тренировать "Оксфорд"

Легенда "Челси" Джон Терри заявил, что не претендует на должность главного тренера "Оксфорда" из Чемпионшипа.

На текущей неделе появились слухи, что 45-летний Терри может возглавить "Оксфорд", собеседование в котором Джон проходил еще в 2023 году.



Однако Терри всецело сосредоточен на своей работе в академии "Челси" и не собирается начинать самостоятельную тренерскую карьеру.



"Доброе утро. Я прямо на поле для гольфа, конечно. Я не знаю, откуда исходят эти слухи, но я определенно не ищу работу".



"Я уже говорил, как сильно я люблю свою роль в академии "Челси", люблю работать с игроками над их развитием от юношеской команды, резерва и до первой команды. Я люблю свое участие в этом процессе".



"Я определенно не обращался к "Оксфорду", совершенно ни с кем не разговаривал, поэтому я бы хотел полностью исключить свою кандидатуру".



"Я желаю "Оксфорду" всего наилучшего, кто бы ни стал их тренером, но это точно буду не я. Вперед, "Челси", — сообщил Терри в TikTok.