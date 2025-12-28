18-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 28 декабря, двумя поединками продолжится 18-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

САНДЕРЛЕНД — ЛИДС 17:00 Онлайн-трансляция Прогноз



У "Сандерленда" самый низкий xG с открытой игры в этом сезоне Премьер-Лиги (7.6). "Лидс" не проиграл ни одного из четырех последних матчей чемпионата (2 победы, 2 ничьи), все четыре раза противостоя командам выше себя в таблице. "Черные коты" потерпели восемь поражений в 10 встречах с "белыми" в Премьер-Лиге (2 победы).



Из-за Кубка Африки "Сандерленд" лишился Артура Масуаку, Рейнилду Мандаву, Ноа Садики, Чемсдина Талби и Бертрана Траоре. Может вернуться в строй Крис Ригг.



В лазарете "Лидса" остаются только Шон Лонгстафф, Даниэль Джеймс и Лукас Нмеча.



КРИСТАЛ ПЭЛАС — ТОТТЕНХЭМ 19:30 Онлайн-трансляция Прогноз



"Кристал Пэлас" проиграл оба последних матча Премьер-Лиги с общим счетом 1:7. За 16 предыдущих лет "Тоттенхэм" лишь однажды заканчивал календарный год поражением в чемпионате (8 побед, 7 ничьих). В прошлом сезоне Премьер-Лиги "орлы" одержали две победы против "шпор" — как и в 22 предыдущих встречах.



"Пэлас" предстоит оценить состояние стопы защитника Криса Ричардса. Также под вопросом Эдди Нкетиа, но Чад Риад, Даниэль Муньос, Даити Камада, Шейк Дукуре и Исмаила Сарр точно не сыграют. Жан-Филипп Матета готов выйти на поле, несмотря на проблемы с коленом.



У "Тоттенхэма" дисквалифицированы Кристиан Ромеро и Хави Симонс. Раду Дрэгушин, Дестини Удоджи, Кота Такаи, Джеймс Мэддисон, Деян Кулусевски и Доминик Соланке травмированы, а Пап Матар Сарр и Ив Биссума на Кубке Африки.