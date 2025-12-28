В скамейку "Виллы" была брошена бутылка с водой

"Челси" проведет расследование инцидента с брошенной бутылкой в скамейку запасных "Астон Виллы" во время матча Премьер-Лиги на "Стэмфорд Бридж" в субботу.

В субботу "Челси" потерпел домашнее поражение 1:2 от "Виллы", и сразу после финального свистка в скамейку гостевой команды прилетела пластиковая бутылка, окатив водой игроков и персонал.



Как сообщает The Telegraph, один из сотрудников "Виллы" явно указывал, что бутылка прилетела не с трибун, а со стороны скамейки "Челси".



Несмотря на возможные последствия для своего клуба, "Челси" собирается оказать полное содействие "Вилле" и властям в расследовании этого инцидента. Записи камер видеонаблюдения должны помочь в установлении личности злодея.



Кто точно не находится под подозрением, так это главный тренер "Челси" Энцо Мареска, который из-за дисквалификации смотрел игру высоко с трибун.