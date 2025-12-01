Мареска назвал переломный момент в поражении от "Виллы"

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска заявил, что первый пропущенный гол стал переломным моментом в проигранном матче против "Астон Виллы".

Выиграв первый тайм домашнего матча Премьер-Лиги против "Виллы" со счетом 1:0 и не позволив сопернику нанести ни одного удара, даже неточного, во втором "Челси" пропустил дважды от Олли Уоткинса и в итоге потерпел поражение 1:2.



Мареска чувствует, что "Челси" утратил контроль над игрой уже после первого гола Уоткинса, и Энцо собирается проанализировать, почему подобное в очередной раз произошло с его командой.



"Думаю, пропущенный нами гол изменил динамику игры. Я не знаю, дело ли в трех заменах, но до пропущенного гола мы контролировали игру. Думаю, к моменту, как мы пропустили, мы должны были забить два или три гола. После пропущенного гола игра совершенно изменилась".



"Конечно, мы должны быть эффективнее, потому что, как я уже сказал, к моменту, когда они забили свой гол, мы должны были забить два или три, и тогда игра была бы другой".



"Также мы, наверное, можем улучшить нашу игру после пропущенного гола. Мы могли чуть чуть лучше управлять игрой, но это приходит с опытом".



"Думаю, пропущенный гол стал переломным моментом. До пропущенного гола, на протяжении одного часа, мы полностью контролировали игру. Повторюсь, подобное происходит не впервые. А после пропущенного гола, даже если мы ведем в счете, нам становится немного сложно управлять игрой. Это нечто, что там точно нужно улучшить".



"В данный момент сложно сказать, какой урок мы можем извлечь, потому что нам нужно понять, почему после пропущенного гола нам было сложно управлять игрой. Повторюсь, это может быть связано с опытом, или нам нужно проанализировать это, чтобы понять", — цитирует Мареску Football.London.