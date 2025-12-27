Слот — о первом голе Вирца в Премьер-Лиге: "Одного недостаточно"

Наставник "Ливерпуля" Арне Слот призвал полузащитника Флориана Вирца не останавливаться на своем дебютном голе в Премьер-Лиге.

На прошлой неделе отдав свою первую результативную передачу в Премьер-Лиге, в субботу против "Вулверхэмптона" Вирц открыл счет своим голам в английском первенстве.



Именно гол Вирца в итоге стал победным для "Ливерпуля" (2:1), однако Слот чувствует, что это назревало.



Теперь Арне хочет, чтобы 22-летний немец, купленный у "Байера" за 116 миллионов фунтов, постарался развить этот успех.



"Я вполне уверен, что он испытал облегчение. Я мог видеть его реакцию, когда он забил гол, и то же самое с его партнерами по команде — они была по-настоящему рады за него".



"В футболе — и это, возможно, справедливо — нас преимущественно судят по результатам, а отдельных игроков преимущественно судят по голам и результативным передачам, но порой мы забываем, что еще происходит во время матча".



"Думаю, он провел немало хороших матчей за нас, но я также думаю, он становится лучше с каждым сыгранным за нас матчем".



"Его форма становится лучше и лучше, он все приближался к своему первому голу, и это не сюрприз, что он забил сегодня".



"Он будет первым, кто поймет, что одного гола недостаточно, поэтому, надеюсь, он забьет гораздо больше голов за нас, а не только этот один".



"Но мне также понравилась его игра на протяжении больших отрезков матча сегодня. Думаю, во многих моментах он действовал особенным образом", — цитирует Слота The Independent.