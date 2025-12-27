Артета признал, что "Арсенал" находится в режиме выживания

Микель Артета Главный тренер "Арсенала" Микель Артета признал, что его команда находится в режиме выживания.

В последние недели "Арсенал" очень страдает от травм, и к матчу против "Брайтона" в субботу ситуация только усугубилась, потому что Юрриен Тимбер получил повреждение на тренировке накануне, а у Риккардо Калафьори проблемы возникли уже на разминке.

В результате Артета был вынужден снарядить на позицию правого защитника Деклана Райса, однако все эти проблемы не помешали "Арсеналу" одержать победу 2:1.

Артета доволен, как "Арсенал" справляется с трудностями, но считает, что "канониры" должны были побеждать крупнее.

"На данный момент мы выживаем шесть месяцев. Остается еще пять с половиной, поэтому, надеюсь, ситуация улучшится".

"Мне нравится, что при таком обилии проблем мы справляемся с ними невероятным образом. Вчера мы потеряли Юрриена, а на разминке потеряли Калафьори".

"Ты говоришь Деклану, что ему придется сыграть крайнего защитника, и он: "Окей, я готов к этому вызову, я постараюсь изо всех сил". Такой настрой замечательно наблюдать".

"Вы видели, какую игру он выдал. Таков наш дух, и так сильно наши игроки хотят этого".

"Мы излучали большую угрозу, но разница в счете должна была быть гораздо крупнее".

"При таком количестве моментов, что мы создали, счет не должен быть только 2:1. Но это Премьер-Лига".

"Они забили первым же ударом. Все мы так сильно хотели победить. Мы должны были забивать третий, и тогда игра была бы другой. Мы этого не сделали, и нам пришлось страдать чуть дольше", — цитирует Артету The Independent.




  1. kanoniru-poker 27.12.2025 22:28 # kanoniru-poker
    И поэтому этот бичара юзает Сака до последнего чтобы и его сломать? Мадуэке сидит и Эзе нет надо кэпа и лучшего игрока до последнего держать на поле

