Гвардиола: "Испытываю двойственные чувства к Шерки"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что испытывает двойственные чувства к полузащитнику Райану Шерки.

В субботу Шерки вдохновил "Сити" на победу 1:2 в гостях у "Ноттингем Форест", отдав результативную передачу и забив решающий гол.



Однако в действиях Шерки остается немало изъянов, что заставляет Гвардиолу регулярно кричать с бровки на 22-летнего француза.



"Бывают моменты, когда я кричу на него, и бывают моменты, когда я хочу расцеловать его, поэтому я испытываю двойственные чувства к нему".



"Я хочу позволить ему выражать свой невероятный талант. Мы должны лучше разыгрывать мяч от обороны, и тогда он сможет получать больше мячей на своей позиции. Второй тайм был чуть лучше в этом плане", — цитирует Гвардиолу The Independent.